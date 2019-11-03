أردوغان زار مركز قيادة القوات البرية على الحدود السورية

أجرى الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ زيارة إلى مركز العمليات المشتركة التابع لقيادة ​القوات​ البرية في ولاية ​شانلي أورفة​ المحاذية للحدود السورية جنوب شرقي ​تركيا​.

وحيا الجنود الأتراك لدى وصوله إلى ​القاعدة​ العسكرية التي تضم مركز العمليات.

وفي 9 تشرين الأول الماضي، أطلق ​الجيش التركي​ بمشاركة ​الجيش الوطني​ السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل ​أنقرة​ و​واشنطن​ إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع ​موسكو​.