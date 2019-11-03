مقتل جنديين ماليين في انفجار عبوة بآليتهما









اسماء السيد - باماكو: قتل جنديان ماليان وأصيب ستة آخرون السبت إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم التي كانت تقوم بدورية، بحسب ما أعلن الجيش المالي الأحد.

وقال بيان نشره الجيش على صفحته على موقع تويتر إنّه "خلال تسيير دورية" في منطقة باندياغارا في وسط مالي السبت، "عبرت آلية تابعة للقوات المسلحة فوق عبوة محلية الصنع". وأوضح أنّ "الحصيلة قتيلان وست إصابات".

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش المالي منذ الجمعة إلى 51، بعد مقتل 49 جندياً قرب النيجر في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

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ووقع الهجوم السبت في بلدة دوكومبو، وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى في مدينة سفاريه على بعد 15 كلم من موبتي، المدينة الرئيسية في وسط مالي.

كما قتل جندي فرنسي صباح السبت قرب ميناكا (شمال-شرق) إثر انفجار عبوة بالآلية التي كان فيها، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم في الليلة نفسها.

ويأتي هجوم الجمعة بعد شهر من اعتداءين جهاديين في بولكيسي في 30 أيلول/سبتمبر وموندورو بجنوب البلاد قرب بوركينا فاسو في الأوّل من أكتوبر.

وقُتل أربعون جنديًّا في الهجومين بحسب حصيلة أعلنها مسؤول في وزارة الدفاع المالية، ولكنّ مصادر عدّة ذكرت أنّ حصيلة القتلى في الهجومين أكبر من ذلك.