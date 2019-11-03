33 جريحا في حادث حافلة بين باريس ولندن









اسماء السيد - ليل: جرح 33 شخصا اصابات أربعة منهم خطرة، الاحد على طريق سريعة بشمال فرنسا اثر حادث سير لحافلة تؤمن رحلة بين باريس ولندن، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية المحلية.

وقالت سلطات منطقة سوم بشمال فرنسا في بيان انه عند الساعة 11,50 (10,50 ت غ) خرجت حافلة تابعة لشركة فليكسباس عن الطريق بين مدينتي اميان وسانت-كينتين وانقلبت على جانبها، بدون توضيح ملابسات الحادث.

وأوضح المصدر ذاته انه كان يستقل الحافلة 33 راكبا بينهم أجانب. واصيب 29 من الركاب بجروح طفيفة في حين أصيب أربعة بجروح خطرة.

وهرعت فرق الاسعاف الى مكان الحادث. كما أوضح المصدر ان حركة السير لم تتوقف على الطريق السريعة وتم فقط تقليص السرعة حتى مسافة 400 متر من مكان الحادث.