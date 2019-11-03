استطلاع يظهر تقدم "المحافظين" على حزب العمال ببريطانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رئيس الوزارء البريطاني بوريس جونسون

وطبقا للاستطلاع الذي تم يومي الأربعاء والخميس وأجرته مؤسسة (أو.أر.بي) لحساب صحيفة صنداي تليغراف، فقد حزب المحافظين البريطاني على 36 في المئة مقابل 28 في المئة لحزب العمال.

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كما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 14 في المئة وحصل بريكست بزعامة نايجل فيراج على 12 في المئة.