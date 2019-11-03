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استطلاع يظهر تقدم "المحافظين" على حزب العمال ببريطانيا

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رئيس الوزارء البريطاني بوريس جونسون أظهر استطلاع قبل الانتخابات التي تجري في بريطانيا في 12 ديسمبر تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون ثماني نقاط مئوية على حزب العمال المعارض.

وطبقا للاستطلاع الذي تم يومي الأربعاء والخميس وأجرته مؤسسة (أو.أر.بي) لحساب صحيفة صنداي تليغراف، فقد حزب المحافظين البريطاني على 36 في المئة مقابل 28 في المئة لحزب العمال.

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 كما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 14 في المئة وحصل بريكست بزعامة نايجل فيراج على 12 في المئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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