استطلاع يظهر تقدم "المحافظين" على حزب العمال ببريطانيا

وطبقا للاستطلاع الذي تم يومي الأربعاء والخميس وأجرته مؤسسة (أو.أر.بي) لحساب صحيفة صنداي تليغراف، فقد حزب المحافظين البريطاني على 36 في المئة مقابل 28 في المئة لحزب العمال.
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كما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 14 في المئة وحصل بريكست بزعامة نايجل فيراج على 12 في المئة.
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