شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة البرلمان.. وغدا مناقشة تقرير اللجنة العامة حول الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب على أن تعقد الجلسة غدا ظهرا لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول إعلان حالة الطوارئ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ألقى بيانا أمام الجلسة العامة عن الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

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وأحال الدكتور على عبد العال، البيان إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس غدا، ودعا الدكتور عبد العال اللجنة العامة للاجتماع غدا الساعة العاشرة صباحا.

وكان لمجلس قد وافق على مواد قانون البيانات الشخصية واجل اخذ الموافقة عليه لحين الانتهاء من حسم البند (6) من المادة الثانية المنظمة للبيانات التي لا تسري عليها أحكام القانون، بعد أن طلبت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد طالبت بإرجاء حسم البند (6) من المادة الثانية لحين التوافق مع البنك المركزي علي صياغتها.