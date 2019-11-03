شكرا لقرائتكم خبر عن "اللمبى وخالتى اطاطا".. إعلام الإخوان ساعات على الهوا والمحتوى "مفيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد ظهور أحمد عطوان وعماد البحيرى، مقدما برنامج "الشارع المصرى" على قناة الشرق الإخوانية، ستدرك على الفور أنك أمام شخصيات ساذجة لا تعرف شيئا عن الإعلام، وأنك تشاهد فيلم كوميدى من بطولة "اللمبى وخالتى اطاطا".

يوميا يظهر الإرهابيان أحمد عطوان وعماد البحيرى، لنشر الأكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية من خلال قناة الشرق، وفى محاولة ساذجة للحصول على أى مشاهدات يسعى الهاربان إلى اصطناع الكوميديا فى فترات طويلة من الحلقة، نظرا لضعف المحتوى واقتصاره على الشائعات والأكاذيب فقط.

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فى الفيديو التالى، نرصد مشاهد كوميدية ساذجة للهاربين أحمد عطوان وعماد البحيرى "اللمبى وخالتى اطاطا" على قناة الشرق، ورغم ذلك تظهر المشاهد ركيكة وضعيفة للغاية وتؤكد مدى سماجة الإعلام الإخوانى.

ومن المواقف التى تؤكد ضعف شخصية أحمد عطوان وعماد البحيرى على الشاشة، أن اللمبى وخالتى اطاطا لا ينفصلان ولا يستطيع أحمد عطوان الظهور بمفرده وكذلك عماد البحيرى، وبمجرد حصول أى شخصية على اجازة، تسرع القناة فى توفير بديل له يظهر بجانب الأخر، حتى نجد أنفسنا أمام شخصية ضعيفة إعلاميا وركيكة كوميديا ولا تقدم سوى الشائعات والأكاذيب.