شكرا لقرائتكم خبر عن سفير غينيا الاستوائية: نتطلع لتعاون مشترك في توفير تمويل مشروعات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان اليوم الأحد، السفير خوسيه اسونو، سفير دولة غينيا الاستوائية بمصر، في إطار دعم العلاقات المصرية الأفريقية.

وفى البداية رحب النائب طارق رضوان بالسفير مقدماً له التهاني على منصبه الجديد سفيرا لدولة غينيا الاستوائية بجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع غينيا الاستوائية بشكل خاص وكل الدول الأفريقية بشكل عام في شتى المجالات البرلمانية والتشريعية والاقتصادية.

من جانبه أعرب السفير عن سعادته للقاء أعضاء اللجنة بالبرلمان المصرى كأول لقاء له في مصر بعد زيارة وزارة الخارجية، مؤكداً أن الدول الأفريقية عامة بحاجة للتعاون مع بعضها البعض.

وأشار سفير غينيا الاستوائية، إلى نجاح تجربة اسناد مشروعات في غينيا الاستوائية لشركة المقاولين العرب، لأن التعاون على مستوى المؤسسات والشركات يدعم التعاون على المستوى الدولى.

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كما أوضح اهتمامه بالتعاون على المستوى البرلماني بين البلدين وطالب بترتيب زيارة لوفد من برلمان غينيا الاستوائية للبرلمان المصرى لتبادل الأفكار والخبرات، وتأكيداً على ذلك أوضح النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أنه سيتم توجيه دعوة في القريب العاجل.

وأكد السفير أن غينيا الاستوائية مهتمة بالأساس بالاستثمار في مجالى التعليم والصحة لبناء المواطن الغينى، وأنه يأمل أن تساعده الشقيقة مصر في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية، مشيراً إلي أن دولته على استعداد لاعداد ملف في هذا الصدد.

ومن جانبه أكد رضوان أنه سيعمل على ترتيب موعد قريب له مع وزير الاستثمار والتعاون الدولى لأن لها باع طويل في كيفية الحصول على التمويل الدولى في مجال التنمية.

وفى نهاية اللقاء أعرب السفير عن سعادته بهذا اللقاء وأكد أنه سيتم تكرار الزيارات بشكل مستمر لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون ما بين البلدين.