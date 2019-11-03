شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الشمالية العسكرية تنظم فعاليات ندوة توعية لطلبة الجامعات والان مع تفاصيل الخبر
بدأت الفعاليات بقيام الطلبة بزيارة لمعرض الأسلحة والمعدات والقاعة التاريخية لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، كما قدمت عناصر من قوات الصاعقة عرضًا فى فنون الاشتباك والمهارات القتالية المختلفة أظهرت ما يتمتع به رجال الصاعقة من شجاعة وحرفية عالية فى الأداء القتالى.
أعقب ذلك بدء فاعليات ندوة التوعية حيث قامت والدة الشهيد نقيب عمر سلامة بالتحدث عن نجلها وحياته العسكرية والشخصية حتى استشهاده، كما ألقى الفريق عبدالمنعم خليل محاضرة عن انتصارات اكتوبر المجيدة، وتحدث الدكتور محمد الجندى خلال الندوة عن حروب الجيل الرابع والمخاطر الأمنية للاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا المعلومات، ثم قامت فرقة الموسيقى العربية بتقديم فقرة غنائية لعدد من الأغانى الوطنية، وفى نهاية الندوة قام قائد المنطقة الشمالية العسكرية بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات وطلبة الجامعات والمتميزين من رجال المنطقة الشمالية العسكرية.
حضر الندوة عدد من المحافظين ورؤساء الجامعات ومديرى الأمن.
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