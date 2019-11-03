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المنطقة الشمالية العسكرية تنظم فعاليات ندوة توعية لطلبة الجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل الاجتماعى مع المجتمع المدنى نظمت المنطقة الشمالية العسكرية ندوة تثقيفية بمشاركة 500 شاب من شباب الجامعات، وعناصر من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية والجوية.

بدأت الفعاليات بقيام الطلبة بزيارة لمعرض الأسلحة والمعدات والقاعة التاريخية لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، كما قدمت عناصر من قوات الصاعقة عرضًا فى فنون الاشتباك والمهارات القتالية المختلفة أظهرت ما يتمتع به رجال الصاعقة من شجاعة وحرفية عالية فى الأداء القتالى.

 

أعقب ذلك بدء فاعليات ندوة التوعية حيث قامت والدة الشهيد نقيب عمر سلامة بالتحدث عن نجلها وحياته العسكرية والشخصية حتى استشهاده، كما ألقى الفريق عبدالمنعم خليل محاضرة عن انتصارات اكتوبر المجيدة، وتحدث الدكتور محمد الجندى خلال الندوة عن حروب الجيل الرابع والمخاطر الأمنية للاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا المعلومات، ثم قامت فرقة الموسيقى العربية بتقديم فقرة غنائية لعدد من الأغانى الوطنية، وفى نهاية الندوة قام قائد المنطقة الشمالية العسكرية بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات وطلبة الجامعات والمتميزين من رجال المنطقة الشمالية العسكرية.

حضر الندوة عدد من المحافظين ورؤساء الجامعات ومديرى الأمن.

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