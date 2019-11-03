كاتب سعودى: لولا الخيانة والمال القطرى لعاش العالم العربى بسلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، الكاتب السعودى، أنه لولا المال القطرى الذى تضخه لتمويل الجماعات الإرهابية، لعاش العالم العربى فى سلام. وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "وزير خارجية تركيا يقول نشكر قطر لتمويلها العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا، لقد قلناها كثيرًا لولا الخيانة والمال القطرى لعاش العالم العربى بسلام". Advertisements وتابع فهد ديباجى :"قطر مولت وتمول الحملة التركية على الأكراد، والجماعات الإرهابية فى سوريا، والجماعات الإرهابية فى ليبيا، والجماعات الإرهابية فى الصومال، والجماعات الإرهابية فى سيناء، والجماعات الإرهابية فى أفغانستان، ودعمت الهجوم الأمريكى على العراق، وكذلك دعمت الحوثيين فى اليمن. وتساءل الكاتب السعودى: "هل عرفتم لماذا قطر رفضت الإجماع العربى وقرار الجماعة العربية، ورفضت إدانة تركيا؟، فعلا إذا عُرف السبب بطَل العجب".

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