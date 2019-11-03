اخبار العالم

البرلمان يوافق على مادة تنظم شروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/18
  • 2/18
  • 3/18
  • 4/18
  • 5/18
  • 6/18
  • 7/18
  • 8/18
  • 9/18
  • 10/18
  • 11/18
  • 12/18
  • 13/18
  • 14/18
  • 15/18
  • 16/18
  • 17/18
  • 18/18

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على مادة تنظم شروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة (3) من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، التى تنظم شروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها.

 

 

ونصت المادة  (3) على أنه يجب لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:

 

1. أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.

 

2. . أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة .

 

3 ـ أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.  

 

4 ـ ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.  

 

وتحدد اللائحة التنفيذية السياسات، والإجراءات، والضوابط، والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

 

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

 

مجلس النواب (3)
 

 

 

مجلس النواب (4)
 

 

 

مجلس النواب (5)
 

 

Advertisements

 

مجلس النواب (6)
 

 

 

مجلس النواب (7)
 

 

 

مجلس النواب (8)
 

 

 

مجلس النواب (9)
 

 

 

مجلس النواب (10)
 

 

 

مجلس النواب (11)
 

 

 

مجلس النواب (12)
 

 

 

مجلس النواب (13)
 

 

 

مجلس النواب (14)
 

 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس البرلمان (1)
 

 

مجلس البرلمان (2)
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يوافق على مادة تنظم شروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا