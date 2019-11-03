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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على مادة تنظم شروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها والان مع تفاصيل الخبر
ونصت المادة (3) على أنه يجب لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
1. أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.
2. . أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة .
3 ـ أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
4 ـ ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية السياسات، والإجراءات، والضوابط، والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
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