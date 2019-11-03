شكرا لقرائتكم خبر عن معارضون لـ"أردوغان" يتداولون فيديو له يعترف فيه أن القدس عاصمة يهودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو قديم للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهو يقول إن القدس عاصمة لإسرائيل. وذكر الحساب الرسمى للمعارضة التركية :"فيديو نادر لأردوغان يتعترف فيه أن القدس عاصمة يهودية.. فأردوغان زار إسرائيل وقتها قال شارون لأردوغان: أهلا بك فى القدس عاصمة إسرائيل ولم يعترض أردوغان". وتابع الحساب الرسمى للمعارضة التركية :" بعدها بأسبوع خلال مؤتمر للاستثمار في تركيا قال أردوغان سأقبل أي استثمارات سواء كانت من العاصمة اليهودية في إشارة لإسرائيل أو غربية.

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