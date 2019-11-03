شكرا لقرائتكم خبر عن "عبدالعال":الخواطر عند الحكومة لكن فى البرلمان معندناش إلا المحددات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن وجود ممثلين عن وزارتى العدل والخارجية فى تشكيل مجلس إدارة المركز لا داعى له ولا فائدة منه، قائلا: "أحيانا فى مجلس الوزراء بتبقى الخواطر تلعب دور، لكن فى القاعة هنا بالبرلمان معندناش إلا المحددات الدستورية".
وتابع "عبد العال" قائلا: "وجود ممثل لوزارة العدل فى التشكيل مش لاقى أى مبرر له على الإطلاق، ولو هتقولى عشان الشق القانون، يبقى بالشكل هتدخل فى كل المجالس".
وتوافق المجلس والحكومة على حذف ممثلى وزارتى العدل والخارجية من تشكيل مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية.
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