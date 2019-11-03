كأس محمد السادس.. الرجاء يحقق رقما قياسيا في بيع التذاكر عبر الأنترنت

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأحد، تحقيقه رقما قياسيا على الصعيد الوطني، بخصوص عملية بيع التذاكر عبر الأنترنيت، خلال مباراة الديربي، التي جمعته، أمس السبت، بالوداد الرياضي، لحساب ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأكد الرجاء، عبر موقعه الرسمي، أنه نجح في بيع 10 آلاف تذكرة عبر البوابة الإلكترونية في ظرف زمني لا يتعدى 48 ساعة، وهو ما يعتبر إنجازا غير مسبوق في المغرب، علما أن العدد يمثل ثلث التذاكر الإجمالية المطروحة للبيع.

وأشار الفريق الأخضر، أن مكتبه المديري ينهج استراتيجية تهدف إلى الاعتماد على التكنولوجيات الرقمية، وتسهيل توزيع التذاكر على الجمهور، وذلك من أجل الحد من ظاهرة السوق السوداء.

وشهدت المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، حضورا جماهيريا كبيرا من أنصار الفريقين، الذين رسموا لوحات رائعة في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس.

وكان الفريق الأحمر سباقا إلى التسجيل بواسطة اللاعب الحداد في الدقيقة 33 من الشوط الأول، قبل أن يعدل الكونغولي “فابريس نغوما” للرجاء، 3 دقائق على بداية الجولة الثانية، مع العلم أن لقاء الإياب سيقام في 23 من الشهر الجاري.