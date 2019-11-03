حريق يلتهم حافلة لنقل المسافرين ضواحي أكادير.. كاد يتسبب في كارثة

التهم حريق مهول، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حافلة لنقل المسافرين على مستوى طريق “أمسكرود”، الرابط بين أكادير، ومراكش.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن الحادث لم يسجل إصابات في صفوف الركاب، بينما أتت النيران على أمتعتهم، الحافلة بأكملها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادث كاد أن يتحول إلى مأساة إنسانية لولا انتباه الركاب، والسائق لرائحة غريبة أثارت شكوكهم، قبل أن يكتشفوا أن المحرك يحترق.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن السائق طالب الركاب بمغادرة الحافلة فورا، قبل أن تندلع فيها النيران.