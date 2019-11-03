اعتبر مشاركته غير قانونية.. الوداد يقدم اعتراضه على الرجاوي مالانغو

تقدم فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، باعتراض للاتحاد العربي للعبة، ضد مشاركة الكونغولي بين مالانغو، مهاجم الرجاء الرياضي، مع الفريق، أمس السبت، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واعتبر الفريق الأحمر في اعتراضه المقدم للأمين العام للاتحاد العربي، مشاركة مالانغو مع الرجاء غير قانونية، باعتبار أن الفريق الأخضر توصل برخصة تأهيل اللاعب المؤقتة من الاتحاد الدولي “فيفا” في 17 من شتنبر الماضي، بينما حدد الاتحاد العربي تاريخ 17 من الشهر نفسه، كآخر أجل لقيد اللاعبين للمشاركة في البطولة.

وانتهت المباراة، التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس، بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، حيث تقدم الوداد أولا عن طريق إسماعيل الحداد في الدقيقة 33 من الشوط الأول، قبل أن يعدل للرجاء فابريس نغوما بعد مرور 3 دقائق على بداية الفصل الثاني.

وتقام مواجهة العودة، التي سيكون الوداد هو الطرف المستقبل فيها، يوم 23 نونبر الجاري، وذلك على أرضية ملعب “دونور”.