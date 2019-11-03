أيقونة العيطة الجبلية شامة الزاز حية ترزق.. لكن حالتها الصحية تحتاج التفاتة المسؤولين

بعد انتشار أخبار وفاتها، صبيحة اليوم الأحد، تأكد “اليوم24” أن أيقونة العيطة الجبلية، شامة الزاز، حية ترزق، لكنها في وضع صحي صعب.

وفي اتصال هاتفي مع “اليوم24″، قالت شامة الزاز إنها تعاني تدهورا صحيا كبيرا، وتجد صعوبة كبيرة في التنفس، وعلى الرغم من ذلك، فإنها توجد داخل منزلها، وليس في المستشفى.

وأبرزت الزاز أن المسؤولين عن القطاع الفني، لم يلتفتوا إلى حدود الساعة، إلى حالتها الصحية، التي تدهورت، موضحة أن شخصا من عمالة تاونات هو من اتصل للاطمئنان على صحتها.

وتحتاج الفنانة شامة التي تعتبر من أيقونات العيطة الجبلية، لرعاية طبية، خصوصا أن سنها يزيد عن 66 سنة، وتأمل أن تجد التفاتة من السؤولين عن القطاع الفني والثقافي بالمغرب.

وقبل أيام قليلة، فقط، وبالضبط، الأربعاء الماضي، كرمت شامة الزاز، في حفل وفاء، أقيم بمسرح محمد الخامس في مدينة الرباط.