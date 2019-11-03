السرعة المفرطة تتسبب في انقلاب شاحنة ومقتل سائقها على الفور

لقي سائق مصرعه، اليوم الأحد، في الطريق الوطنية رقم 16، الرابطة بين الفنيدق، والقصر الصغير إثر انقلاب شاحنته بالقرب من إحدى المنازل، ما تسبب في أضرار مادية له.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ “اليوم24″، فإن السرعة، التي كانت تسير بها الشاحنة أدت إلى فقد سائقها التحكم في مقودها، واصطدامه بأحد المنازل، مخلفا له أضرارا جسيمة، ما تسبب في مصرعه على الفور.

وحلت سيارة الاسعاف في عين المكان، ونقلت جثة الضحية إلى مستشفى سانية الرمل، فيما باشرت مصالح الدرك إجراءاتها القانونية اللازمة.