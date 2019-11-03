البطولة الاحترافية.. الجيش يتطلع إلى إنهاء هزائمه المتتالية أمام الدفاع في الرباط

يستقبل فريق الجيش الملكي، اليوم الأحد، ضيفه الدفاع الحسني الجديدي، برسم مباريات الأسبوع السادس من البطولة الاحترافية.

ويبحث الفريق العسكري عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي في بطولة هذا الموسم، والذي سيمكنه من الارتقاء لصدارة الترتيب مؤقتا مناصفة مع المغرب التطواني، بينما يمثل الفوز للدفاع الصعود لمركز الوصافة.

ويسعى الجيش الملكي إلى إنهاء سلسلة هزائمه أمام فارس دكالة في الرباط، خصوصا على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ، إذ فشل “الزعيم” في الخروج بنقطة واحدة على الأقل، من مبارياته الأربع الأخيرة في الملعب المذكور أمام الدفاع الجديدي.

ويعود آخر فوز سجله الفريق العسكري على أبناء دكالة، بمولاي عبد ﷲ، إلى دجنبر من العام 2013، بهدف دون رد، لحساب مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة موسم 2014/2013.

ومنذ تلك المباراة، نجح الفريق الدكالي في حسم كل المواجهات، التي حل خلالها ضيفا على الجيش بملعب مولاي عبد ﷲ، والبالغ عددها أربع، علما أن العساكر فازوا بثلاثية نظيفة في الدورة قبل الأخيرة لموسم 2016/2015، لكن المواجهة احتضنها ملعب الفتح، وليس مولاي عبد ﷲ.