طرعان: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل فالح دحلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شيّع عدد كبير من أهالي طرعان والمنطقة بعد ظهر اليوم، الأحد، جثمان الشاب فالح دحلة (36 عامًا) ضحية جريمة القتل التي اقتُرفت، مساء أول الجمعة.

وانطلق موكب الجنازة عند الساعة الثالثة من مسجد صلاح الدين الأيوبي في طرعان ومن ثم إلى مقبرة البلدة حيث وُوري جثمانه الثرى.

وسادت حالة من الحزن الشديد أثناء تشييع جثمان الشاب، وسط حضور قوات معززة من الشرطة تحسبا لحدوث أي تطور.

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وكان الفقيد دحلة قد توفي متأثرًا بإصابته التي تعرّض لها خلال شجار عنيف بين عائلتين في البلدة، تخلله حرق محلات وحاويات وإلقاء حجارة وإطلاق مفرقعات وإطلاق نار.

وترك دحلة خلفه زوجة وطفلة تبلغ 6 سنوات.

وقالت العائلة إن "فالح رحل والغصة باقية في صدر أمه وزوجته وعائلته التي فجعت برحيله، ورحيل من كان لهم سنداً ومعيلاً".