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إيران تهدد برفع إنتاج اليورانيوم لأعلى مستوى

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 3 نوفمبر 2019

إيران تهدد برفع إنتاج اليورانيوم لأعلى مستوى

هددت إيران مجدداً برفع إنتاج اليورانيوم، إلى أعلى مستوى، ضمن خطوة هي الرابعة من خفض التعهدات النووية لإجبار الأوروبيين على الإلتزام بتعهداتهم، على حد قول رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، مجتبي ذو النور .

 

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ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن ذو النور قوله، "في الخطوة الرابعة لدينا الكثير من الخيارات المتاحة، فيمكن أن نكثف عمليات أجهزة الطرد المركزي كإحدى الخطوات، وزيادة مخزون "الماء الثقيل" و"اليورانيوم" المخصب، حيث يمكن أن نرفع نسبة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى أعلى المستويات".

 

وكانت طهران أعلنت قبل نحو ستة أشهر إبلاغها رسمياً سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، ردا على خروج أميركا من الاتفاق النووي والوعود الجوفاء من الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها".

 

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأتبعت هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران أنهكت اقتصادها.

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