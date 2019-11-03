عدن .. انتقالي دار سعد ينظم ندوة قانونية للمحامي علي الجعدي

الأحد 3 نوفمبر 2019

نظمت القيادة المحلية لللمجلس الانتقالي الجنوبي في دارسعد بالعاصمة عدن، امس، ندوة قانونية في مقر القيادة بالمديرية.



وفي بداية الندوة، رئيس القيادة المحلية للمجلس بدار سعد عبدالله ناجي بن شملان، كلمة إفتتاحية مختصرة رحب فيها بالحاضرين، وأكد على أهمية مثل هذه الندوات واللقاءات التي تساعد على رفع معارف الأعضاء ومهاراتهم القانونية.

واستهل المحامي علي الجعدي، رئيس الإدارة القانونية في انتقالي العاصمة عدن ، محاضرة الندوة، مستعرضا أهمية نشاط الدوائر القانونية في هذه المرحلة كجزء فاعل ومكمل للدور القيادي السياسي والتنظيمي للمجلس الانتقالي.

ونوه الجعدي إلى أهمية غرس الوعي القانوني لدى القائمين على حقوق المواطن وتعريف المواطنين أيضا بما لهم وعليهم من حقوق وواجبات .

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وأكد الجعدي على ضرورة رصد القضايا الحقوقية المتعددة من قبل الإدارات القانونية، ومنها ما يتعلق بالسطو على الممتلكات العامة والخاصة بهدف استعادتها من غاصبيها ، ومشدداً على أن القضايا الحقوقية والقانونية لا يمكن لها أن تسقط بالتقادم.

كما نبه الجعدي إلى مسألة إغلاق المحاكم والنيابات، مشيراً إلى أنه لا يمكن لها أن تظل مغلقة، وبحول الله سيتم إعادة فتحها في القريب العاجل بالتنسيق مع نادي القضاة الجنوبيين، وسيتم فتح ملفات الفساد والنهب للحقوق العامة والخاصة وخصوصا في ملف الأراضي الشائك .

وقال إن المجلس الانتقالي مثقل بالعديد من الملفات الأمنية والعسكرية والظروف المحيطة تحتم علينا الآن تأجيل البت فيها لحين استتاب الأوضاع الأمنية خاصة في العاصمة عدن.

وفي ختام الندوة، طرح الحاضرون عدداً من الملاحظات والتساؤلات، حيث جرى مناقشتها والرد على تلك الاستفسارات بوضوح.

حضر الندوة، أعضاء الإدارة القانونية بانتقالي المنصورة ودارسعد، وعدد من المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي.