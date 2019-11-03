رجل دين إيراني: بصمات أمريكا واضحة في جميع الاضطرابات بالمنطقة

أكد النائب عن أهالي كردستان ايران في مجلس خبراء القيادة ماموستا فایق رستمي، الأحد، أن أمريكا لديها دور تآمري في البلدان الاسلامية، فيما أشار إلى أن بصماتها واضحة في جميع الاضطرابات التي تشهدها هذه البلدان.
واضاف أن "الايادي الخبيثة والإجرامية تريد ضرب الاسلام عبر تأجيج الفرقة والطائفية بين المسلمين وينبغي العودة الى القرآن الكريم لمواجهة هذه المؤامرة المشؤومة".
وأوضح رستمي، أن "التكفير لامكانة في الاسلام بل يشكل الجبهة المعادية له"، مؤكداً ان "أهالي كردستان لايثقون بأميركا مطلقا كأشقائهم من أبناء الشعب الايراني".
واعتبر أن "أي ضرر يلحق بمسلم في مكان ما من العالم فإن كيان الاسلام سيتضرر ايضا لذلك ينبغي للجميع التمسك بالوحدة".
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