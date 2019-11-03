رجل دين إيراني: بصمات أمريكا واضحة في جميع الاضطرابات بالمنطقة

ونقت وكالة "فارس" عن رستمي قوله في ملتقى "بسنندج" الذي يبحث دور الاستكبار في دعم المجموعات التكفيرية والمتطرفة وسبل مجابهتها، إن "أميركا ضالعة في جميع الاضطرابات والتوترات التي تشهدها البلدان الاسلامية ويقتل فيها عدد كبير من المسلمين".واضاف أن "الايادي الخبيثة والإجرامية تريد ضرب الاسلام عبر تأجيج الفرقة والطائفية بين المسلمين وينبغي العودة الى القرآن الكريم لمواجهة هذه المؤامرة المشؤومة".

وأوضح رستمي، أن "التكفير لامكانة في الاسلام بل يشكل الجبهة المعادية له"، مؤكداً ان "أهالي كردستان لايثقون بأميركا مطلقا كأشقائهم من أبناء الشعب الايراني".

واعتبر أن "أي ضرر يلحق بمسلم في مكان ما من العالم فإن كيان الاسلام سيتضرر ايضا لذلك ينبغي للجميع التمسك بالوحدة".

