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استنفار في الخليج في انتظار عاصفة مدارية

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أعلنت الأرصاد الجوية في والإمارات وسلطنة عمان، اليوم الأحد، أن العاصفة المدارية "مها" التي تتمركز حاليا شرق بحر العرب، تتطور إلى إعصار مداري.
وذكرت الأرصاد العمانية أن سرعة الرياح حول مركز العاصفة تصل إلى 65 عقدة، وتبعد حاليا 850 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركها باتجاه الشمال - الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب.

وتابعت أن التوقعات تشير إلى تغيير الإعصار لمساره باتجاه سواحل الهند.


من جهتها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أن آخر المستجدات للحالة المدارية "مها" (MAHA)، تشير إلى تطورها من "عاصفة مدارية" إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى"، وموقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالا وخط طول 66.2 درجة شرقا.

وأفادت بأن سرعة الرياح حول مركزه تقدر بين 60 - 65 عقدة (110-120 كم في الساعة)، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عُقد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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