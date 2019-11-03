استنفار في الخليج في انتظار عاصفة مدارية

أعلنت الأرصاد الجوية في السعودية والإمارات وسلطنة عمان، اليوم الأحد، أن العاصفة المدارية "مها" التي تتمركز حاليا شرق بحر العرب، تتطور إلى إعصار مداري.
وتابعت أن التوقعات تشير إلى تغيير الإعصار لمساره باتجاه سواحل الهند.
من جهتها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أن آخر المستجدات للحالة المدارية "مها" (MAHA)، تشير إلى تطورها من "عاصفة مدارية" إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى"، وموقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالا وخط طول 66.2 درجة شرقا.
وأفادت بأن سرعة الرياح حول مركزه تقدر بين 60 - 65 عقدة (110-120 كم في الساعة)، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عُقد.
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