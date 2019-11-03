محافظ الديوانية يشكل لجنة لجرد ممتلكات مجلس المحافظة والاعضاء

اعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، الاحد، عن تشكيل لجنة لجرد ممتلكات مجلس المحافظة واعضاء المجلس. وقال الشعلان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "يشكل لجنة لجرد ممتلكات مجلس المحافظة واعضاءه لاستلام كافة المتعلقات الخاصة بمجلس المحافظة". Advertisements وأضاف "سنفتح كافة الملفات التي أهدرت فيها المال العام وسنحاسب من تثبت إدانته بالقانون لجميع المسؤولين". وصوت مجلس النواب، في (28 تشرين الاول الماضي) على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية، كذلك صوت على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية.

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