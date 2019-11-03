إيران تعلن ايقاف إيفاد الزوار إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية فيه

أعلنت السلطات الإيرانية، عن إيقاف إيفاد الزوار إلى العراق نظراً للأوضاع الامنية في البلاد.
ونقل "التلفزيون الإيراني" عن مصدر في بعثة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي قوله، إن "الأمن غير متوفر في الوقت الراهن لحضور الزوار الإيرانيين إلى العراق".
وأضاف المصدر أن "منظمة الحج الإيرانية طلبت من جميع المكاتب إيقاف إيفاد مواكب الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق حتى إشعار آخر".
وأضاف المصدر أن "منظمة الحج الإيرانية طلبت من جميع المكاتب إيقاف إيفاد مواكب الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق حتى إشعار آخر".
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