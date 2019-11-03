رفيق أردوغان المنشق يدشن حزبه رسميًا نهاية ديسمبر‎

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، علي باباجان، المنشق عن حزب العدالة والتنمية، الحاكم، أنه يعتزم تدشين حزبه الجديد رسميًا بحلول نهاية شهر ديسمبر/كانون أول المقبل.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها باباجان، الأحد، سلط من خلالها الضوء على آخر التطورات المتعلقة بحزبه الجديد الذي أعلن عن سعيه تأسيسه منذ انشقاقه عن حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، فقد فند باباجان الذي كان شغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد ورفيق درب أردوغان، ما تردد من مزاعم بشأن عدم سماح حزبه الجديد بمشاركة نواب البرلمان المنشقين عن العدالة والتنمية، أو قيادييه السابقين، مؤكدًا أن كافة هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وشدد باباجان على أن الحزب الجديد سيتكون من أسماء تشكل إيديولوجيات مختلفة، مشيرا إلى أنه حرص على عقد لقاءات مباشرة مع كافة الأطراف الراغبة في الانضمام للحزب.

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ويفقد "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.





ويشهد الحزب التركي الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وباباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار أخبار حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم.

وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم، إذ انخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألف و131 عضوًا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، وأصبح أعضائه 9 ملايين و931 ألفًا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفًا و234 عضوًا.

كما أنه خلال الشهرين الممتدين من 1 يوليو/ تموز وحتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية.

وهذه الانشقاقات والاضطرابات دفعت كثيرًا من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.