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السعودية وأمريكا تشاركان في تدريب دولي بالعقبة والخليج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة الأنباء

الأحد 2019/11/3 06:52 م بتوقيت أبوظبي

أفراد القوات البحرية الملكية السعودية المشاركين في التمرين

شاركت القوات البحرية الملكية السعودية في فعاليات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات imx19 الذي انطلقت فعالياته الأحد من قيادة البحرية المركزية الأمريكية في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج العربي. 

وكان في استقبال القوات البحرية المشاركة في التمرين الملحق العسكري السعودي في مملكة البحرين العميد الركن فهد بن إبراهيم الثنيان، وذلك في قاعدة ميناء سلمان البحرية في البحرين.

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وبين العميد الثنيان أن الأهداف المشتركة للتمرين هي تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة لتوطيد العلاقات بين الدول المشاركة.

من جانبه، أوضح مساعد قائد التمرين البحري الدولي المختلط وقائد قوة واجب البحرية السعودية العميد البحري الركن عبدالله بن فهيد الشمري أن مشاركة السعودية في هذا التمرين الدولي تأتي حرصاً من قيادة القوات البحرية على تعزيز العلاقات الدولية وإدامة العمل المشترك مع باقي بحريات دول العالم المتمثل في مشاركة عدد 56 دولة و 7 منظمات عالمية.

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وأضاف العميد الشمري أن مثل هذه التمارين لها انعكاسات وفوائد إيجابية على قواتنا البحرية في توحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة مع باقي بحريات دول العالم وكذلك رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية الملكية السعودية.

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ويُنفَّذ التمرين على مرحلتين، الأولى التدريب النظري والأكاديمي وذلك بوضع الفرضيات التي تعيق حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة العالمية ومن ثم تحليلها وإيجاد طرق الحل البديلة وذلك بوجود وإشراف من كلية الحرب الأمريكية.

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أما المرحلة الثانية فتشمل إبحار جميع السفن القتالية المشاركة في التمرين وإجراء المناورات التي تخص عمليات الأمن البحري المختلفة بهدف ردع وتحييد أي تهديد يشكل خطراً على خطوط المواصلات البحرية الدولية.

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