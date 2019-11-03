الجيش الليبي يدفع بتعزيزات من المشاة إلى طرابلس

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأحد، الدفع بتعزيزات عسكرية من قوات المشاة إلى محاور القتال بالعاصمة طرابلس لدعم صفوفه واستمرار التقدم لمواقع جديدة.

ودفع اللواء 73 مشاة بالجيش الليبي، بسريتين من الكتيبة 409 مشاة إلى العاصمة طرابلس تنفيذًا للخطة الموضوعة بعمليات اللواء 73 مشاة، حسب بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

ومن جهة أخرى، أكد البيان أن الميليشيات المسلحة تقصف أحياء مدنية بصواريخ جراد.





وخلال الساعات الماضية، واصلت طائرات سلاح الجو الليبي، شن غاراتها ضد مواقع مسلحي حكومة السراج بمنطقة عين زارة ومشروع الموز وكوبري الفروسية ومحاور المطار والخلاطات والخلة جنوبي العاصمة، وسط استمرار المواجهات.

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وقال الجيش الليبي، السبت، إن قواته الجوية استهدفت معسكر "شهوب" في المنطقة الواقعة بين رقدالين وزلطن بطريق العسّة غربي ليبيا، وعلى بعد أقلّ من 50 كلم من الحدود التونسية.





وطالت الضربات الجوية تجمّعا لرتل كامل من المليشيات ما أسفر عن تدمير أكثر من 12 آلية مسلحة ودبابتين.

وتستمر المواجهات العسكرية على الأرض بين الجانبين، وسط تقدم ميداني لقوات الجيش، خصوصا في المحاور الجنوبية للعاصمة، التي تشهد انهيارا في صفوف قوات السراج وترجعا إلى الوراء.





ويوجه الجيش الليبي، منذ أيام، ضربات جوية ضد تمركزات الميليشيات الإرهابية ودشم الطائرات التركية المسيرة في مصراتة شرق الكلية الجوية إضافة إلى منطقة تاجوراء

ويخوض الجيش الليبي منذ أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات، التي تسيطر عليها منذ سنوات، فضلا عن جماعة الإخوان المدعومة من تركيا.