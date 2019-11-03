زعيم المعارضة يصف أردوغان بـ"العاجز" أمام "إهانات" ترامب

هاجم زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، منتقدًا صمته حيال "الإهانة" التي وجهها له نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في خطاب كان قد أرسله إليه في وقت سابق.



تصريحات زعيم "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب في العاصمة أنقرة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأحد.

وقال أوغلو: إن خطاب ترامب كارثي للغاية، موجها تساؤلا لأردوغان "هل سترد على هذا الخطاب بشكل يحمي شرف ومكانة الشعب التركي؟".

ورأى زعيم الشعب الجمهوري "أنه (أي أردوغان) عاجز عن حماية شرف تركيا"، مطالبًا غياه بضرورة إلغاء الزيارة التي يعتزم القيام بها للولايات المتحدة في 13 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري، إذا لم يعتذر ترامب.

وأضاف "يتوجب على أردوغان عدم الذهاب للولايات المتحدة إلا بعدما تعتذر الإدارة الأمريكية للحكومة التركية بالطرق الدبلوماسة، وتوضح أن هذا الخطاب تجاوز الهدف المنشود وتشدد على احترامها المطلق للشعب التركي".

وكان أردوغان، قال إنه سيلبي دعوة ترامب، وسيحمل معه الرسالة "المسيئة" التي أرسلها له الرئيس الأمريكي قبيل انطلاق عملية "نبع السلام"، بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية.

وحذّر ترامب نظيره التركي في رسالة أرسلها إليه في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها على شمال سوريا قائلا "لا تكن أحمق"، منبها إياه من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كــ"شيطان".

Advertisements

وأبلغ ترامب أردوغان بأنه سيدمر اقتصاد بلاده إذا ما ذهب الغزو بعيدا، وذلك بعد ثلاثة أيام على سحب القوات الأمريكية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهي خطوة اعتبرت بمثابة ضوء أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية.

وفي لهجة تخلو من الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح، وكتب في الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر/تشرين أول الجاري، "دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد".

وأضاف "أنت لا تريد بأن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي...وسأفعل ذلك".

وتابع "سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسوف ينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة".

ولفت ترامب إلى أن الاتفاق أمر ممكن إذا قام الرئيس التركي بمفاوضة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي تصنفه تركيا على أنه "إرهابي" لعلاقته مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وختم ترامب رسالته بالقول "لا تكن رجلا متصلبا. لا تكن أحمق"، مضيفا "سوف اتصل بك لاحقا".

وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان التركي على الأراضي السورية، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا وإيقاف العملية العسكرية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لقوات سوريا الديمقراطية.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

وأعلنت تركيا أنها قررت عدم استئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء الهدنة، بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار شمالي سوريا 6 أيام بإشراف روسي-تركي.