شكرا لقرائتكم الحديدة.. إحباط تسلل حوثي شرق الدريهمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبطت القوات المشتركة، الأحد، محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، على مواقعها شرق مدينة الدريهمي في الحديدة، غرب اليمن.

وذكر الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، أن ميليشيات الحوثي قامت منذ منتصف ليل السبت، بمهاجمة مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة، كما قامت عقب ذلك بدفع مجموعة من عناصرها للقيام بمحاولات تسلل إلى مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي. وأكد أن القوات المشتركة أفشلت محاولات تسلل الميليشيات بعد رصد تحركاتهم بدقة.

انتهاكات يومية

واستهدفت ميليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة، في محافظة الحديدة، غرب البلاد، ضمن انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار. وذكر مصدر عسكري أن الميليشيا الحوثية استهدفت مواقع المقاومة المشتركة، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، مستخدمة الأسلحة المتوسطة. وأشار إلى أن عناصر ميليشيا الحوثي، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في الجبلية، في مؤشر صريح على استمرارها برفض الهدنة الأممية.

وكانت القوات المشتركة اتهمت ميليشيات الحوثي، باستحداث 19 خندقاً داخل مدينة الحديدة، معظمها على مقربة من نقاط مراقبة وقف إطلاق النار، والتي تم تثبيتها بإشراف رئيس البعثة الأممية الجنرال الهندي أباهيجيت جوها الشهر الماضي ولم يمضِ عليها أكثر من عشرة أيام. واعتبرت ذلك "خرقا صارخا لكل الاتفاقيات والتفاهمات بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم".