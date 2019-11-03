شكرا لقرائتكم طهران تلوح برفع إنتاج اليورانيوم لأعلى مستوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، مجتبي ذو النور، أن الخطوة الرابعة من خفض التعهدات النووية يجب أن تكون أكثر إحكاماً وتأثيراً، وأن تكون كفيلة بإجبار الأوروبيين على الالتزام بتعهداتهم.

وأضاف: "في الخطوة الرابعة لدينا الكثير من الخيارات المتاحة، فيمكن أن نكثف عمليات أجهزة الطرد المركزي كإحدى الخطوات، وزيادة مخزون "الماء الثقيل" و"اليورانيوم" المخصب، حيث يمكن أن نرفع نسبة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى أعلى المستويات".

وكانت طهران أعلنت قبل نحو ستة أشهر إبلاغها رسمياً سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، ردا على خروج أميركا من الاتفاق النووي والوعود الجوفاء من الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها".

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأتبعت هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران أنهكت اقتصادها.