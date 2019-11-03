«السيسي» يجتمع برئيس الوزراء لمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور.. ويوجه بتطبيق تجريبي للتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء والأقصر

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم برئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدني للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اطلع الرئيس على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار.

أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار عددها 3286 جهة قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى، مؤكدا أنه سوف تنتهي جميع الجهات المتبقية من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

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وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الرئيس تابع إجراءات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد، لافتًا إلى أنَّ الرئيس السيسي وجه بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر بدءا من شهر مارس 2020.

كما اطلع الرئيس السيسي على جهود المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي شملت حتى الآن 286 ألف مواطن بتكلفة إجمالية 1.9 مليار جنيه، موجهًا بالاستمرار في إجراء الجراحات مع إضافة تخصصات دقيقة أخرى.