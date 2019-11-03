فى أول زيارة مفاجئة لوزير النقل بعد حادث "قطار الإسكندرية".. كامل الوزير يوبخ نائب رئيس السكة الحديد: “أنت بتكذب عليا.. حسابي معاك بعدين”.. ولمواطنين: ماقطعتوش ليه تذكرة؟

فى أول زيارة مفاجئة لوزير النقل الفريق كامل الوزير ، بعد واقعة حادث قطار الإسكندرية-أسوان والذى راح ضحيته الشاب محمد عيد،بعد إلقاء نفسه من القطار أثناء مسيره لعدم قدرته على دفع قيمة التذكرة.

تفقد محطات مصر رمسيس

قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتفقد محطة قطارات مصر برمسيس مساء أمس الخميس،لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمه وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال سفرهم عبر قطارات وخطوط الهيئة .

وأجري كامل الوزير، حديث مع بعض الركاب داخل القطار فوجد راكبين ليس معهما تذاكر، فقال لهم: ماقطعتوش ليه؟ فأخبروه أنهم لم يجدو تذاكر على الشباك، ولم يجدو اى كمسري لقطع التذاكر على الأرصفة، فنظر الوزير للمهندس سامي عبد التواب نائب رئيس الهيئة لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة، قائلا :” فين كمسارية الأبواب بتوعك”؟ فقال له: واقفين على الأبواب ياافندم، فذهب الوزير إلى الأبواب فلم يجد الكمسارية،فنظر لنائب رئيس الهيئة في غضب شديد قائلا:”انت بتكدب عليا حسابي معاك بعدين”. حسبما ذكر موقع"القاهرة 24".

فقام وزير النقل بسؤال أحد مفتشي السكة الحديد، فين الكمسارية،فقال أحدهم: مشيو ياافندم لأنهم شغالين وردية واحده الصبح فقط، فنظر وزير النقل لرئيس السكة الحديد ونائبه قائلا ” تعالو ورايا على الوزارة”.

يستقل قطار الخدمة

استقل الفريق كامل الوزير، قطار الخدمة المتجه إلى وردان بخط المناشي والمخصص للعاملين بهيئة السكك ومعهد وردان وطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد ومدرسة النقل الثانوية الصناعية.

طابور الصباح

بحسب بيان، الأحد، شهد الوزير، طابور الصباح لطلاب مدرسة النقل الثانوية الصناعية بوردان، والتقى وزير النقل بطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد.

أكد وزير النقل، في كلمته لطلاب معهد وردان، أن ما يتلقونه من علوم وتدريبات لخلق جيل من الفنيين يساهم في تحسين منظومة السكك الحديدية على مستوى كافة طوائف التشغيل، مشددا على أكد وزير النقل، في كلمته لطلاب معهد وردان، أن ما يتلقونه من علوم وتدريبات لخلق جيل من الفنيين يساهم في تحسين منظومة السكك الحديدية على مستوى كافة طوائف التشغيل، مشددا على ضرورة الحرص على انتظام الطلبة وانضباطهم في اليوم الدراسي بما يساهم في عمله وفي تعامله الجيد مع الركاب حين يشغل أحد وظائف التشغيل بهيئة السكك الحديدية.

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القيادة السياسية والحكومة

وأضاف الوزير، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير كافة قطاعات النقل ومنها السكة الحديد هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، لافتا إلى أن تطوير السكة الحديد لايشمل فقط تدعيم المرفق بالجرارات والعربات الجديدة فقط بل يشمل أيضا تأهيل العنصر البشري الحالي وتخريج دفعات جديدة من المتخصصين في هذا المجال يمكنها من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العربات والجرارات الجديدة، والأهم التعامل المنضبط مع الركاب في جميع المواقف، وأن يتسابق الجميع لخدمة الراكب وتقديم التسهيلات له خلال سفره عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.

وأشار إلى أهمية العلوم السلوكية التي يتم تدريسها داخل المعهد لما لها من إيجابية في اكتساب الطلبة بالمعهد فنون التعامل مع زملائهم في العمل ومستقبلا مع الركاب.

طوائم التشغيل

كما التقى وزير النقل خلال اجتماع موسع مع عدد كبير من طوائف التشغيل (قائدي القطارات -مشرفي وكمسارية القطارات- صرافي التذاكر - مضيفي القطارات - خدمة العملاء، وغيرها من طوائف التشغيل)، مشددا على أهمية الانضباط في العمل والتعامل مع الركاب وفقا لهذا الانضباط، وأن يتم الالتزام بالقانون في مختلف المواقف، وأن يلتزم الجميع بتأدية كافة الواجبات الموكله اليهم واحترام حقوق الراكب، وأن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ماتقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات، كما وجه بسرعة الانتهاء من الزي الموحد لكافة طوائف التشغيل.

وأشار إلى أن وزارة النقل ستقوم بتركيب بوابات تذاكر خاصة بالدخول والخروج من المحطات، مشيرا إلى أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية تدرس عمل نظام حديث بمحطات السكك الحديدية عن طريق تركيب بوابات إلكترونية؛ لدخول وخروج الركاب بمحطات السكة الحديد على غرار نظام الدخول والخروج بمترو الانفاق، بما يضمن حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة.

إجراءات السلامة

وأضاف، أنه يجب اتباع كل اجراءات السلامة والأمان على مختلف الخطوط، مشيرا إلى أنه يتم العمل على مدار الساعة لتطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية، وأن القيادة السياسية وافقت على تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية.

وفي حادث مروع هزَّ مشاعر المصريين وأثار سخطاً واسعاً على مواقع التواصل لقي شاب مصرعه أسفل عجلات قطار وأصيب آخر بعدما أجبرهما مسؤولو قطار على القفز منه أثناء سيره.

وتبين أن مسؤولي قطار الإسكندرية الأقصر أجبروا شابين على القفز منه أثناء سيره، بسبب عدم قدرتهما على سداد قيمة تذكرة الركوب، فلقي الأول مصرعه دهساً أسفل عجلاته، وفصل القطار رأسه عن جسده، وأصيب الآخر بإصابات خطيرة.