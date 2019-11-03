شكر رئيس أمين سر الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​رامي الريس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قائلا "مشكور فخامة الرئيس على فائض ​المحبة​، لكن ليس المطلوب منه أن يحب الجميع بل أن يقف على مسافة واحدة من الجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر الريس شكر الرئيس عون: ليس المطلوب محبة الجميع بل الوقوف على مسافة واحدة منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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