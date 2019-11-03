رفع جلسة الجمعية العمومية لمحامي طرابلس لعدم اكتمال النصاب

رفعت الجلسة العمومية لنقابة المحامين في طرابلس والشمال، والتي كانت مقررة اليوم في دار النقابة في طرابلس، لعدم توافر النصاب القانوني، وكان تأكيد لانعقاد الجمعية العمومية حكما الأحد في 17 الجاري، في الزمان والمكان عينهما المقررين في الإعلان المبلغ والمنشور أولا وفقا للنصوص القانونية، وسيكون اجتماع الدورة الثانية قانونيا بمن حضر، وذلك بعد الاضطلاع على محضر التوقيع المخصص لاحتساب النصاب القانوني، وبعد انقضاء الساعة القانونية، وعدم اكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة 38 من قانون المهنة.
وكان حضر الجمعية نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد وأمين سر النقابة نبيل قطرة ومفوض قصر العدل بلال هرموش ورئيسة الديوان رنا شهال والمرشحين باسكال ايوب ونشأت فتال وفادي محسن وأسامة ديب وأحمد البياع وكميل غصن، وذلك بناء على دعوة مجلس النقابة.
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