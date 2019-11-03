رفع جلسة الجمعية العمومية لمحامي طرابلس لعدم اكتمال النصاب

رفعت الجلسة العمومية ل​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​ و​الشمال​، والتي كانت مقررة اليوم في دار النقابة في طرابلس، لعدم توافر النصاب القانوني، وكان تأكيد لانعقاد ​الجمعية العمومية​ حكما الأحد في 17 الجاري، في الزمان والمكان عينهما المقررين في الإعلان المبلغ والمنشور أولا وفقا للنصوص القانونية، وسيكون اجتماع ​الدورة​ الثانية قانونيا بمن حضر، وذلك بعد الاضطلاع على محضر التوقيع المخصص لاحتساب النصاب القانوني، وبعد انقضاء ​الساعة​ القانونية، وعدم اكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة 38 من قانون المهنة.

وكان حضر الجمعية نقيب المحامين في طرابلس والشمال ​محمد المراد​ وأمين سر النقابة نبيل قطرة ومفوض ​قصر العدل​ بلال هرموش ورئيسة ​الديوان​ رنا شهال والمرشحين باسكال ايوب ونشأت فتال وفادي محسن وأسامة ديب وأحمد البياع وكميل غصن، وذلك بناء على دعوة مجلس النقابة.