شقير: تغيير تسعير بطاقات التشريج بالدولار يحتاج لمجلس الوزراء

لفت المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد شقير​، في بيان، إلى أن "الوزير شقير عقد خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات واجتماعات مع مختلف الأطراف المعنيين بعملية تسعير بطاقات إعادة تعبئة خطوط ​الخلوي​ وبيعها بكل فئاتها، بطاقات التشريج، بغية التوصل إلى حلول ترضي الجميع ولا تؤثر سلبا على حياة اللبنانيين، وذلك في ضوء ما تشهده السوق المحلية من متغيرات نتيجة الأوضاع المستجدة على أكثر من صعيد، وفي مسعى لتلبية حاجات الناس وتيسير أمورهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية".

وجدد شقير التأكيد أن "عملية تسعير بطاقات تشريج خطوط الخلوي ب​الدولار​ الأميركي، أمر أقرته الحكومات منذ سنوات، ووزير الاتصالات لا يملك صلاحية اتخاذ قرار بتغييره بشكل منفرد، بل يحتاج إلى مرسوم يصدر عن ​مجلس الوزراء​".

وأمل الوزير شقير من مختلف الأفرقاء المعنيين بهذا الملف، "العمل بروح إيجابية للخروج بسرعة بحلول ترضي تطلعات الناس وتلبي حاجاتهم، وتضمن مصلحة الجميع"، خاتما بالقول "أعدكم خيرا في القريب العاجل إن شاء الله".