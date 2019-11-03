ثلاثة جرحى بحادث سير بين سيارة ودراجة نارية في طرابلس

ذكرت معلومات صحافية أن ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، جرحوا في ​حادث سير​ وقع بين سيارة ودراجة نارية في محيط شارع الإصلاح في ​أبي سمراء​. وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم ونقلهم إلى مستشفيي هيكل و​طرابلس​ الحكومي.



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