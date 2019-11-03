وجه وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​ "تحية للجيش اللبناني و​قوى الامن​ من القلب، وشكر لاهالي عكار الذين غلبوا الصعاب ورفعوا رأسي ورأس كل لبناني، وشكر خاص لاهلي في ب​ببنين​ و​العبدة​ الذين فتحوا الطرقات وسمحوا لوفود عكار بالوصول دون أي اعتراض".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصراف حيا الجيش وأهالي عكار: شكرا لأهالي ببنين والعبدة لفتحهم الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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