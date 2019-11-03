المحتجون عند تقاطع ايليا اقفلوا مسارب الطريق باجسادهم بسبب اعدادهم

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن المحتجين عند تقاطع ايليا اقفلوا مسارب الطريق باجسادهم بسبب اعدادهم، وذلك وسط احراءات امنية للجيش اللبناني وجرى تحويل السير الى طريق فرعي.

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