حسن يعقوب: شعب لبنان واع والتأييد الكبير اليوم للرئيس يوحد الساحات مع الثورة

أكّد رئيس "حركة النهج" ​حسن يعقوب​، أنّ "​الشعب اللبناني​ واع جدًّا ويميّز الفاسدين عن الإصلاحيّين". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "التأييد الكبير اليوم لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يوحّد الساحات مع ​الثورة​، ويرسم خارطة الطريق ل​مكافحة الفساد​ والإصلاح واستعادة الأموال المنهوبة".

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