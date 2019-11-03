أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي "إننا نريد من جميع المسؤولين والسياسيين رفع السرية المصرفية عن حساباتهم كما فعلا نواب تكتل "لبنان القوي" ورئيسها وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل"، مشيراً إلى أن "الجميع ينادي بمحاربة الفساد ولكن لا نعرف من هو الفاسد ومن هو محارب الفساد".
وفي حديث تلفزيوني، لفت طرابلسي إلى انه "من المفترض ان تبدأ الكتل النيابية العمل جديا من اجل رئاسة مجلس الوزراء و نريد أن يعلن عن نفسه من يريد الترشح لهذا المنصب من أجل ان يعرف عن ذاته"، مشيراً إلى أن "البعض يتحدث فقط والبعض يعمل من دون ان يتحدث".
ولفت إلى أن "التشهير ليس من عاداتنا ولا حتى المحاكمات الميدانية ولكن منذ هذه اللحظة سنصارح الناس بكل ما يجري، أي أنه لدينا "شركاء" في السلطة هم من كانوا يخفقون ويحملونا مسؤولية هذا الاخفاق"، مشيراً إلى أن "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل هو من قام بخطة الكهرباء ونريد أن نعلم من لم يوافق من رئيس حكومة و"جر".
وأكد "إنني مع رد لبنان إلى ما قبل الطائف ويجب أن تعود الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية لانه بعد الطائف و أخذوا الصلاحيات إلى طاولة رئاسة مجلس الوزراء مشتركة"، مشيراً إلى أن "الوزراء ليسوا تلاميذ في صف لرئيس مجلس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: مع رد لبنان إلى ما قبل الطائف من أجل عودة الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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