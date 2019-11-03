تزايد اعداد المتظاهرين الواصلين الى ساحتي الشهداء ورياض الصلح

بدأت اعداد المتظاهرين الواصلين الى ساحتي الشهداء ورياض الصلح بالتزايد، للتظاهر تحت شعار "احد الوحدة"، وهم يحملون العلم اللبناني ويرفعون الشعارات المنددة بالفساد والفاسدين والداعية الى "المحاسبة والاصلاح".
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