بدأت اعداد المتظاهرين الواصلين الى ساحتي الشهداء و​رياض الصلح​ بالتزايد، للتظاهر تحت شعار "احد الوحدة"، وهم يحملون ​العلم اللبناني​ ويرفعون الشعارات المنددة ب​الفساد​ والفاسدين والداعية الى "المحاسبة والاصلاح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تزايد اعداد المتظاهرين الواصلين الى ساحتي الشهداء ورياض الصلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.