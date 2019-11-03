جاويش أوغلو شكر قطر على دعمها للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا

أعرب وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ خلال لقائه ​أمير قطر​، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكر ​تركيا​ لقطر على دعمها لعملية "نبع ​السلام​" العسكرية التركية ​شمال شرق سوريا​.

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