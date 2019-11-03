الداخلية التركية: اعتقال 7 عناصر من داعش في تركيا بينهم مسؤول معسكرات التدريب

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "اعتقال 7 أشخاص من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم"، موضحةً أن "العملية ضد ​تنظيم داعش​ نفذت في 5 محافظات هي عثمانية و​اسطنبول​ و​غازي عنتاب​ وكيليس وتم في العملية اعتقال أمير الزكاة والمسؤول عن معسكرات تدريب المقاتلين الأجانب لصالح التنظيم ونقلهم إلى مناطق النزاع".

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