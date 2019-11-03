صحيفة إسرائيلية: غوتيريس طلب مقترحات من منظمات اسرائيلية حول "الأونروا"

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية بأن "مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طلب منذ عام ونصف العام، من منظمات غير حكومية مؤيدة لإسرائيلي، طرح مقترحات بديلة لطريقة عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ولفتت إلى أن "غوتيريس التقى مسؤولين اثنين من مركزي أبحاث إسرائيلي وأميركي، معروفين بتأييدهما لتل أبيب، وانتقادهما الدائم للأونروا، وبعد النقاش، طلب غوتيريش، من أحد مستشاريه الاستمرار في التواصل معهما من أجل "بحث الفكرة"، مشيرةً إلى أن "هذين المسؤولين هما، دافيد بدين، الذي يرأس "مركز دراسات سياسات الشرق الأوسط" الإسرائيلي، والمعروف بهجومه الدائم على الأونروا، وأبراهام كوبر، أحد قادة مركز "سيمون وايزنتال" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وهو معروف بدعمه لإسرائيل، واتهام منتقديها بمعاداة السامية، ويعمل على قضايا تخص الأونروا، منذ سنوات طويلة".
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