صحيفة إسرائيلية: غوتيريس طلب مقترحات من منظمات اسرائيلية حول "الأونروا"

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية بأن "مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​، طلب منذ عام ونصف العام، من منظمات غير حكومية مؤيدة ل​إسرائيل​ي، طرح مقترحات بديلة لطريقة عمل وكالة ​الأمم المتحدة​ لغوث وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​".

ولفتت إلى أن "غوتيريس التقى مسؤولين اثنين من مركزي أبحاث إسرائيلي وأميركي، معروفين بتأييدهما ل​تل أبيب​، وانتقادهما الدائم للأونروا، وبعد ​النقاش​، طلب غوتيريش، من أحد مستشاريه الاستمرار في التواصل معهما من أجل "بحث الفكرة"، مشيرةً إلى أن "هذين المسؤولين هما، دافيد بدين، الذي يرأس "مركز دراسات سياسات ​الشرق الأوسط​" الإسرائيلي، والمعروف بهجومه الدائم على الأونروا، وأبراهام كوبر، أحد قادة مركز "سيمون وايزنتال" في ​لوس أنجلوس​ ب​الولايات المتحدة​، وهو معروف بدعمه لإسرائيل، واتهام منتقديها ب​معاداة السامية​، ويعمل على قضايا تخص الأونروا، منذ سنوات طويلة".