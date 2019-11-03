النشرة: الجيش السوري أعاد انتشاره بقرى وبلدات عدة في ريف رأس العين بريف ‎الحسكة

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "وحدات من ​الجيش السوري​ أعادت انتشارها في القرى والبلدات من ‎تل تمر إلى ناحية ‎أبو راسين في ريف ‎​رأس العين​ وعلى طريق ‎الدرباسية- رأس العين في ريف ‎الحسكة الشمالي الشرقي، لتغلق الطريق أمام محاولات تقدُّم ​القوات التركية​ في المنطقة".

وأوضح أنّ "ذلك تزامن مع مواصلة القوات التركية إدخال تعزيزات عسكريّة إلى ​الأراضي السورية​ من محور قريتي جان تمر والمطلة في ريف رأس العين ب​ريف الحسكة​، وتعزيز تحصيناتها في المناطق الّتي احتلّتها".