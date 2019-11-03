النشرة: الجيش السوري أعاد انتشاره بقرى وبلدات عدة في ريف رأس العين بريف ‎الحسكة

ذكر مراسل "النشرة" في سوريا، أنّ "وحدات من الجيش السوري أعادت انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين وعلى طريق الدرباسية- رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، لتغلق الطريق أمام محاولات تقدُّم القوات التركية في المنطقة".
وأوضح أنّ "ذلك تزامن مع مواصلة القوات التركية إدخال تعزيزات عسكريّة إلى الأراضي السورية من محور قريتي جان تمر والمطلة في ريف رأس العين بريف الحسكة، وتعزيز تحصيناتها في المناطق الّتي احتلّتها".
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