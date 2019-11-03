سفير فرنسا بايران: سياسة الحظر الاميركية ضد ايران محكومة بالفشل

اعلن السفير الفرنسي لدى ​طهران​ فيليب تيه بو انه "في ظل اجواء الحظر الخاطئة التي تضغط على الشعب ال​ايران​ي نسعى الى رفع هذا الحظر وقد حذرنا ​اميركا​ مرارا من ان هذه ال​سياسة​ ليست محكومة بالفشل فحسب بل بامكانها ان تكون مضرة"، مشيراً إلى "إننا ندرك تماما سياسة ​الحكومة الإيرانية​ المتمثلة في ​المقاومة​ القصوى ونعلم أن ايران وشعبها العملاق يلعبان دوراً مهماً في ​المجتمع الدولي​ ويمكنهما تقديم المساعدة للمجتمع الدولي وعلى الاخير تقديم الدعم لايران".

ولفت إلى "إننا بذلنا مساعينا لتوفير الارضية للحد من التوتر وصولا الى اتفاق لرفع كل الوان الحظر ضد ايران بما يخدم شعب هذا البلد وفي المقابل ان تقوم ايران بالالتزام بجميع تعهداتها في اطار ​الاتفاق النووي​"، مؤكداً "إننا نتطلع الى مواصلة الحوار مع ايران"، قائلا "ان الرئيسين روحاني وماكرون اجريا في ​نيويورك​ مباحثات مطولة وكادا ان يتوصلا الى الاتفاق".

واشار الى ان "​اوروبا​ و​الصين​ و​روسيا​ تريد الحفاظ على الاتفاق النووي"، مؤكدا ان "من مصلحة الجميع ان يبقى الاتفاق النووي "، لافتاً إلى أن "اميركا مارست الضغوط على ​فرنسا​ للخروج من الاتفاق النووي ولكننا نعتقد بضرورة بقاء هذا الاتفاق لانه يخدم ايران ايضا".