هنية: تلقينا ردا بالموافقة من محمود عباس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

لفت رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ إلى ان "الفصائل تلقت ردا بموافقة الرئيس، ​محمود عباس​، على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ​فلسطين​"، موضحاً أن "الفصائل أكدت خلال المشاورات ضرورة إجراء ​الانتخابات​ وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها، والتي حملها رئيس لجنة الانتخابات إلى الرئيس عباس".

وأشار إسماعيل إلى "وجود ارتياح على المستوى الوطني والفصائلي لمسار الانتخابات الذي فتح الباب واسعا أمام تحقيق مصالحة حقيقية وترتيب البيت الفلسطيني، والعمل بشكل مشترك للخروج من المأزق الراهن"، مشيراً إلى انه "من خلال ​الاتصالات​ مع الدول وبعض الأطراف المعنية، رحبت هذه الدول الشقيقة والصديقة و​جامعة الدول العربية​ بالخطوة التي تم الإعلان عنها في المرة الماضية، وأبدت استعداداها للمساهمة في تذليل أي عقبات والمشاركة على الرقابة لضمان نزاهتها وحريتها وسلامتها".