السلطات الإيرانية توقف إيفاد الزوار إلى العراق نظرا للأوضاع الأمنية

قررت السلطات الإيرانية وقف إيفاد الزوار إلى العراق نظرا للأوضاع الأمنية التي تعيشها حاليا على خلفية استمرار الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة.
ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر في بعثة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي أن "الأمن غير متوفر في الوقت الراهن لحضور الزوار الإيرانيين" إلى العراق.
وذكر المصدر أن "منظمة الحج الإيرانية طلبت من جميع المكاتب إيقاف إيفاد مواكب الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق حتى إشعار آخر".
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