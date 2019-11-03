نتانياهو: سنضمن أمننا بوسائل مكشوفة وخفية في البحر والجو والبر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، أن ​اسرائيل​ تعيش فترة أمنية بالغة الهشاشة، مؤكدا عزمها على الدفاع عن أمنها بكل الوسائل المتاحة.

ولدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي، أشار إلى أننا "نعيش حاليا فترة حساسة جدا أمنيا وقابلة للانفجارعلى أكثر من ساحة شرقا وشمالا وجنوبا".

وقبل ساعات قليلة من عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، لفت نتانياهو إلى أنه عَقد مباشرة، بعد إطلاق القذائف الصاروخية (الفلسطينية) على غلاف غزة، "مداولات مع القيادة الأمنية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب". وأضاف "أوعزت بشأن سلسلة أهداف علينا مهاجمتها ولذلك هاجمها سلاح الجو".

وجدد نتنياهو تحميل حركة "حماس" الفلسطينية المسؤولية عن "أي هجوم يخرج من ​قطاع غزة​"، مردفا: "ولا أعتزم إعطاء تفاصيل هنا حول خططنا. وسنستمر في العمل في كافة الجبهات من أجل أمن دولة إسرائيل، بوسائل مكشوفة ووسائل خفية أيضا، في البحر والجو والبر".